Caribe Bay, i tropici a due passi da Venezia

Milano, 24 lug. (askanews) - Con oltre 300.000 visitatori l'anno, 250 dipendenti e 2.500 palme, Caribe Bay si è confermato il miglior parco acquatico d'Italia per la 15esima volta. Situato a Jesolo, a soli 40 km da Venezia, offre un'esperienza tropicale unica con scenografie da sogno, sabbia bianca, anche nei fondali delle piscine, e palme vere.

Per il 2025, tra le novità c'è il potenziamento dell'area panoramica Silver Cape, realizzata con oltre 270 tonnellate di sabbia, affacciata sulla cascata Silver Waterfalls, con nuove strutture per relax e comfort.

"Tutti i nostri progetti vertono su un presupposto particolare. Devono essere progetti da wow. Vogliamo sempre stupire i nostri ospiti. Noi vogliamo che i nostri ospiti stiano le otto, nove ore che rimangono a Caribe Bay con il sorriso sulle labbra", ha spiegato Luciano Pareschi, CEO e Founder Caribe Bay. "Tu devi entrare in un'isola magica, devi sentirti trasportato quasi in un altro continente ed è diventata questo Caribe Bay, effettivamente oggi come oggi".

Il parco ha varato un piano pluriennale di investimenti da 40 milioni di euro in nuove attrazioni e punta al 100% di tematizzazione tropicale. Tra le novità della stagione, oltre al potenziamento di Silver Cape, anche nuove zone ombreggiate con 200 ombrelloni in più e 15 nuovi gazebo per regalare maggior comfort ai visitatori che da quest'anno, per evitare le code, possono servirsi del servizio gratuito "Prenota Attrazione" con QR code.

Nel piano di investimenti rientra anche una novità attesa nel 2026, Agua Azul: "Agua Azul è una cosa un po' particolare: sono dodici vasche di idromassaggio, tipo Saturnia, con 100 idromassaggi. E poi una grande vasca da 110 metri con l'acqua con la salinità al 35% come il Mar Morto, quindi l'effetto galleggiamento", ha sottolineato Pareschi.

Con 25 attrazioni tra cui le imperdibili onde di Shark Bay e il mitico Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d'Europa, Caribe Bay è la meta perfetta per chi cerca avventura e relax a due passi da Venezia.