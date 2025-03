Career Day for Social Impact alla Luiss

Roma, 6 mar. (askanews) - Una giornata per incontrare e fare rete con recruiter e rappresentanti di organizzazioni il cui operato genera impatto sociale. Questo il Career Day for Social Impact andato in scena alla sede della Luiss a viale Romania. Abbiamo parlato con Giovanni Orsina, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Luiss:

"La Luiss è un'università che tradizionalmente vuole formare la classe dirigente italiana ed europea e vuole cercare di dare agli studenti una robustissima formazione teorica ma poi anche metterli il più possibile in contatto con il mondo del lavoro. Quindi iniziative come quella di oggi sono dentro la missione di questa università e in particolare sono dentro la missione di scienze politiche in questa università che è una facoltà che ha formato e forma quadri delle istituzioni governative, delle istituzioni non governative, cercando di contribuire alla costruzione di una classe dirigente che sia in grado di gestire un mondo globale".

Gli Employer dei settori Institutions, NGOs & Nonprofits, International Organizations e Security & Law Enforcement hanno offerto agli studenti interessati informazioni e suggerimenti utili su come intraprendere un valido percorso professionale. È poi intervenuto Nabeel Ahmad World Food Programme:

"Essendo la più grande organizzazione umanitaria al mondo, offriamo agli studenti una straordinaria opportunità di operare a livello internazionale, di lavorare su progetti internazionali in contesti diversi e con team diversi. Penso quindi si tratti di una grande opportunità per noi di entrare in contatto con i giovani talenti dell'università e di offrirgli occasioni per eccellere nella loro carriera".

Parola anche agli studenti che hanno potuto esprimere il proprio parere su questa opportunità messa in campo dalla Luiss.

"In quanto studenti Luiss siamo contentissimi di avere questa opportunità. Io in primis ho avuto l'opportunità di avere contatti, stringere mani e avere davvero un'intuizione di quello che può essere il futuro e le opportunità che ci sono".

L'Università Luiss ha messo, così, studenti e laureati in contatto con il mercato del lavoro attraverso la creazione di relazioni dirette con gli Employer.