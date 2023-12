Capodanno, Polizia e Gdf sequestrano una tonnellata di petardi

Messina, 23 dic. (askanews) - L'obiettivo è: festeggiamenti sicuri a Capodanno, per questo Polizia di Stato e Guardia di Finanza stanno eseguendo in tutta Italia controlli e sequestri di materiale pirotencico illegale. In provincia di Messina è stato denunciato un commerciante di Naso, che aveva un enorme quantitativo di articoli pirotecnici, oltre una tonnellata di materiale pirotecnico fra razzi e petardi illegali senza alcuna autorizzazione alla vendita.

A Capo d'Orlando hanno individuato un deposito con oltre 2.660 articoli pirotecnici, del tipo razzi, petardi, batterie e combinazioni esplodenti, appartenenti a categorie per le quali è proibita la vendita senza la licenza di pubblica sicurezza.