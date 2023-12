"Capitale pulita", l'incontro sulla gestione dei rifiuti

Roma, 15 dic. (askanews) - Si è tenuto presso la suggestiva cornice di Palazzo Wedekind in piazza Colonna "Capitale pulita", incontro promosso da "Il Tempo". Tema dell'evento, la gestione dei rifiuti a Roma con un focus sugli impianti di termovalorizzazione, in particolare quello in via di realizzazione nella Capitale, che potrà essere risolutivo del problema. All'evento hanno partecipato l'Amministratore Delegato di Acea, Fabrizio Palermo, il Vice-Ministro dei trasporti, Galeazzo Bignami, il Vice-Ministro dell'Ambiente Vannia Gava, il Direttore di Pneumologia del Policlinico Gemelli Luca Richeldi ed il Vice-Presidente dell'azienda Hitachi Fabio Dinale. Interessanti anche le testimonianze di due esempi di eccellenza europee in questo ambito in collegamento da Parigi e Vienna.

Fabrizio Palermo, AD e Direttore Generale Acea ha dichiarato: "Siamo impegnati nello sviluppo di un progetto che abbiamo presentato già all'inizio di quest'anno. Coinvolgerà non solo noi, ma anche le migliori realtà tecnologiche che operano in questo campo. La proposta è stata presentata anche dal Sindaco e rappresenta un progetto all'avanguardia che prevede una soluzione concreta. Stiamo lavorando per presentare un'offerta e spero che ciò possa contribuire a migliorare la gestione dei rifiuti a Roma".

Molte le opportunità per la Capitale che nei prossimi anni sarà protagonista, a partire dal Giubileo del 2025. Il problema dei rifiuti è fondamentale per i cittadini romani, con possibili ricadute anche in termini di salute pubblica.

Luca Richeldi, Direttore pneumologia Policlinico Gemelli, ha dichiarato: "La salute dei cittadini è un valore diffuso essenziale, costituzionale e che tutti vogliamo garantire. La gestione dei rifiuti è un punto cruciale come altri, come il traffico ed altri agenti che contribuiscono all'inquinamento della città. È fondamentale cercare le soluzioni che portino più vantaggi possibili".

"Il termovalorizzatore a Roma si farà e nei tempi stabiliti. Sarà un impianto efficiente e vantaggioso dal punto di vista ambientale". È questo l'impegno preso dal sindaco Roberto Gualtieri intervenuto all'evento.