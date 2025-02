Canti e preghiere in Argentina per il Papa: "Lui boccata d'aria pura"

Buenos Aires, 25 feb. (askanews) - In Piazza Costituzione, nel centro della capitale argentina, Jorge Ignacio Garcia Cuerva, arcivescovo di Buenos Aires, ha guidato la messa per Papa Francesco, ricoverato in condizioni critiche al policlinico Gemelli a Roma dal 14 febbraio.

"La presenza, la vita, il pontificato di Bergoglio, di Papa Francesco, è una boccata d'aria pura. È una boccata di ossigeno per un mondo soffocato dalla violenza, soffocato dall'egoismo, soffocato dall'esclusione".

"Come Papa, ha insistito mille volte su di noi con la fraternità universale. Che bello che oggi, quando ci riuniamo per pregare per lui, possiamo cominciare a vivere quello che lui ci ha tanto insegnato: che siamo fratelli e che insieme dobbiamo costruire un Paese di fratelli".

"Nonostante ciò ci ha amato, nonostante ciò ci ama, nonostante ciò ci tiene nel suo cuore. Questo è tipico di un padre amorevole. Quello è Francesco, il Papa di tutti, ma sappiamo che nel suo cuore c'è tanta Argentina e tanto Buenos Aires (porteno, ndr).