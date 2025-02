Canada, disastro aereo sfiorato a Toronto, 18 feriti

Toronto, 18 feb. (askanews) - Un aereo della Delta Airlines con 80 persone a bordo si è ribaltato lunedì sulla pista dell'aeroporto canadese di Toronto. Il velivolo proveniente da Minneapolis si è schiantato durante la fase di atterraggio; nell'incidente sono rimaste ferite 18 persone alcune in modo grave, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

"Innanzitutto, non ci sono state perdite di vite umane e questo è in parte merito dei nostri eroici e qualificati professionisti e soccorritori all'aeroporto", ha detto Deborah Flint, Presidente e CEO di Toronto Pearson aggiungendo che i soccorritori hanno agito da manuale e in pochi minuti tutti i passeggeri sono stati portati al sicuro.

Restano da chiarire le ragioni dell'incidente e perchè l'aereo si sia ribaltato, da una prima ricostruzione al momento dello schianto la visibilità presso l'aeroporto era limitata, ma la pista era pulita dalla neve e non soffiava un vento forte.