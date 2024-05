Campelli (Corepla): lavoriamo su introduzione raccolta selettiva

Roma, 8 mag. (askanews) - "Occasioni come il G7 sono molto utili per avviare un confronto internazionale su temi di grande attualità come il riciclo, anche per confrontarci con le pratiche adottate al di fuori dell'Europa. In Europa dobbiamo introdurre criteri oggettivi che diano la misura di quanto impatta un materiale sull'ambiente, in tutto il suo ciclo di vita. Il tema dell'uso dell'acqua, ad esempio, nel dibattito tra riciclo e riuso non è stato considerato. L'Italia ha creato un'eccellenza nell'industria del riciclo: un sistema virtuoso che riduce il consumo di materia prima vergine e quindi anche di energia, con effetti positivi sulla riduzione delle emissioni di CO2.", lo ha detto questa mattina Andrea Campelli, Direttore delle relazioni esterne e della comunicazione di Corepla, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Nel regolamento Ue è stato inserito il deposito cauzionale, una pratica che ha aspetti positivi, come la riduzione del littering, ma anche aspetti da chiarire, come quello dei costi che sicuramente ricadranno sul consumatore, con possibili conseguenze inflattive. Noi confidiamo che con altri sistemi, come la raccolta selettiva con eco-compattatori per il PET, si possano raggiungere gli stessi obiettivi. Ci stiamo lavorando in sinergia con il ministero dell'Ambiente e con il sostegno del Pnrr".