Campelli (Corepla): a Baku come eccellenza italiana riciclo

Roma, 27 nov. (askanews) - "Corepla ha partecipato alla Cop29 di Baku per rappresentare la best practice italiana del riciclo degli imballaggi. Abbiamo raccontato un sistema industriale che riesce a portare risultati economici, ambientali e di risparmio energetico. Parlare di finanza climatica a Baku ovviamente non poteva che includere anche il tema del petrolio, sulla cui esportazione si basa l'economia dell'Azerbaijan, ma in fondo un discreto accordo, come quello che si è raggiunto, è meglio di nessun accordo. Il risultato finale è incoraggiante, ma lo è ancora di più l'ottima figura dell'Italia, che ha contribuito in modo rilevante alle decisioni finali, grazie anche alla presenza della premier Meloni, una delle poche presenti, a conferma dell'impegno dell'Italia sul fronte ambientale globale", lo ha detto questa mattina Andrea Campelli, Direttore comunicazione e relazioni esterne del Corepla, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. E sul Dl Ambiente in discussione in Parlamento ha aggiunto: "Nel Dl Ambiente ci sono semplificazioni burocratiche e amministrative che aiuterebbero gli investimenti. L'economia circolare è centrale per l'agenda politica e l'impegno di Italia ed Europa su questo tema è fondamentale, perché si possa far convivere tutela dell'ambiente e crescita economica".