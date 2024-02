Calenda: sì a premierato alla tedesca, no a premier inamovibile

Roma, 6 feb. (askanews) - "Abbiamo proposto a Meloni una riforma istituzionale che abbia nella legge elettorale l'indicazione del presidente del Consiglio ma che sia praticamente identica al cancellierato tedesco che si è dimostrato stabile ma permette se un presidente del Consiglio non si dimostra all'altezza di poterlo cambiare e non lo mette su un piano di superiorità rispetto al presidente della Repubblica". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di una conferenza stampa dedicata alle proposte di modifica al ddl di riforma del governo che prevede il premierato.

"Chiedo a Meloni di sederci e ragionare, non andare all'ennesimo referendum che spacca il Paese in due e non porta bene a chi lo fa", ha aggiunto.