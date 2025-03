Calenda: Musk non affidabile, Meloni chiuda trattativa con Starlink

Roma, 10 mar. (askanews) - "Elon Musk è uno di quelli che interferisce spesso e volentieri nei processi democratici, parlando e probabilmente anche agendo, quello che è certo è che non è un partner affidabile per le informazioni più delicate, chiedo a Meloni che chiuda immediatamente ogni possibilità di trattativa con Starlink e si pulisca tutta questa vicenda che che ha contenuti molto opachi". Così Carlo Calenda, leader di Azione, a margine di una conferenza stampa alla Camera in cui ha presentato la proposta per lo scudo democratico per i processi elettorali.

A chi gli chiede del desiderio espresso dal proprietario di Starlink di incontrare il Presidente della Repubblica ha risposto: "Deciderà Mattarella ma evidentemente Musk non ha chiaro come funzionano le istituzioni italiane, credo che vada tenuto lontano dall'Italia. E' una persona estremamente pericolosa e instabile, le cose che ha detto e scritto sulle democrazie, sull'Ucraina e sulla Nato sono talmente gravi che più lontano rimane dall'Europa meglio stiamo tutti".