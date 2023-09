Calcio, Gennaro Gattuso riparte dal Marsiglia

Milano, 27 set. (askanews) - Gennaro Gattuso prossimo allenatore del Marsiglia. Il club francese ha esonerato Marcelino che non convinceva la dirigenza e la piazza, una delle più calde di Francia.

Ora l'arrivo dell'ex allenatore del Milan e del Napoli, attualmente libero sul mercato dopo l'avventura al Valencia durata appena sei mesi.

Gattuso, 45 anni, è già a Marsiglia per la firma e il primo allenamento: contratto di un anno con opzione per un'ulteriore stagione. I vertici del club francese hanno virato con decisione sull'italiano dopo il no di Galtier, il nome preferito nelle prime fasi. Per Gattuso si tratta dell'ottava avventura in panchina dopo quelle con Sion, Palermo, Creta, Pisa, Milan, Napoli e Valencia.