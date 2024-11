Calcio, Abodi: coperture degli stadi devono produrre energia

Roma, 12 nov. (askanews) - "Le coperture degli stadi devono diventare delle coperture in grado di produrre energia. Gli stadi contribuiscono per una quota rilevante, anche molto visibile, a quell'80% non efficientato energicamente degli impianti sportivi italiani e io vorrei che gli stadi diventassero invece un esempio al quale riferirsi, anche relativamente a impianti più piccoli, a partire comunque dagli impianti più energivori". Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della conferenza stampa di presentazione di una proposta di legge di Forza Italia per migliorare e accelerare la costruzione e la ristrutturazione degli impianti calcistici in Italia.

"Quindi c'è una relazione tra quello che faremo per gli stadi e" quel "che ci auguriamo si possa fare anche per piscine, impianti del ghiaccio, di risalita e innevamento artificiale, cioè degli impianti che hanno bisogno di un'energia intelligente, possibilmente rinnovabile. Sono superfici sprecate e noi vogliamo renderle produttive", ha aggiunto Abodi.