Calabria, a Rosarno trovati oltre 188 chili di marijuana

Roma, 13 apr. (askanews) - Nel corso di una serie di controlli i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro - con il supporto di una squadra dei Carabinieri dello Squadrone Eli-portato Cacciatori "Calabria" - hanno rinvenuto numerosi sacchi contenenti marijuana, per un peso complessivo che supera i 188 chili. Arrestato per questo, in Contrada Bosco di Rosarno, un uomo pluripregiudicato, accusato della detenzione dello stupefacente. Trovati inoltre una ventina di grammi di hashish, un fucile da caccia e munizioni detenuti illegalmente.