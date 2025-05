Caivano, Meloni: "Al via bando per riqualificazione case popolari"

Roma, 27 mag. (askanews) - "È stato pubblicato il bando per riqualificare gli immobili popolari comunali del Parco Verde, alloggi che erano stati costruiti dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980 per accogliere chi non aveva più un tetto sulla testa ma che negli ultimi quarant'anni sono stati del tutto abbandonati.

Cadendo, purtroppo, in molti casi, nelle mani di soggetti condannati per reati di camorra". Lo annuncia in un videomessaggio pubblicato sul sito di Palazzo Chigi la presidente dl Consiglio Giorgia Meloni.

"Stiamo lavorando anche per replicare ciò che abbiamo sperimentato con successo a Caivano in altri territori della nostra Nazione. Presto anche i cittadini di Rozzano, Orta Nova, Rosarno, San Ferdinando e alcuni quartieri di Roma, Napoli, Catania e Palermo potranno contare su un presente e su un futuro fatto di decoro, bellezza, legalità e opportunità", ha aggiunto.