Bussetti: prevenzione fondamentale per benessere persona

Roma, 18 set. (Askanews) - "La prevenzione resta sicuramente un elemento imprescindibile per la salute delle delle persone. E penso che sia ormai, in tutte le istituzion,i ben presente come elemento fondamentale per arrivare a ottenere il benessere della persona, che non parte solo da un elemento fisico ma anche mentale. Comprende quindi, in senso olistico, tutta l'anima, tutte le persone, tutti gli elementi che di conseguenza poi possono produrre non solo effetti benefici per l'individuo ma anche per l'intera collettività". È quanto dichiara l'ex ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, presidente onorario AISO, a margine del primo Congresso dell'Associazione Italiana delle Scuole di Osteopatia, tenutosi lo scorso week-end a Bologna.

"L'osteopatia, da questo punto di vista, è un elemento, una scienza, una dottrina che veramente porta avanti questi concetti e lo fa in una maniera intensa ma soprattutto mirata al bene del prossimo", ha aggiunto.