Bureau Veritas scende in campo con i consumatori

Roma, 15 gen. (askanews) - Svolta storica per la multinazionale delle certificazioni che "mette il marchio" e si fa garante direttamente con il mercato. La diffidenza dei consumatori rispetto alle asserzioni e ai marchi sui prodotti, sia nel campo alimentare che in quello dei profumi e della cosmesi, è in costante crescita; secondo un recente studio della Commissione Europea, il 53% dei claims ambientali manca infatti di chiarezza ed oggettività.

Bureau Veritas, società leader nei controlli, nelle verifiche e nelle certificazioni stesse, nella maggior parte dei casi nel rapporto B2B, ha deciso dunque di mettersi in gioco con il consumatore finale: il logo di Bureau Veritas, che dal 1828 è sinonimo in tutto il mondo di affidabilità e rispetto degli standard, dal 2025 figurerà anche sui prodotti alimentari e cosmetici biologici, apprezzati dai consumatori in quanto più sicuri per la salute e sostenibili.

Grazie alla nuova "brand identity" di Qcertificazioni, società che dal 2019 fa parte del gruppo Bureau Veritas, l'iconica figura femminile che brandisce una torcia - simbolo della verità - diventerà dunque più familiare agli occhi dei consumatori, uscendo dal suo tradizionale ambito "business to business".

Per Diego D'Amato, Presidente e Amministratore Delegato di Bureau Veritas Italia,"si tratta di una operazione win win, in primis per i consumatori, ma anche per Qcertificazioni, che beneficia della forza del nostro brand storico di rilevanza internazionale; e per Bureau Veritas, che diventa più visibile, "tangibile" e familiare agli occhi dei consumatori, con un brand evidente sui prodotti alimentari e cosmetici certificati".

Qcertificazioni è accreditata da ACCREDIA e autorizzata dal M.A.S.A.F. per il controllo e la certificazione biologica. Ma è anche riconosciuta per il controllo e la certificazione della produzione integrata sia a livello nazionale (con il marchio SQNPI) che in Toscana, con il marchio Agriqualità.

Inoltre con "Qualità Vegana" Qcertificazioni certifica prodotti privi di componenti animali in vari settori. E attraverso la Certificazione Halal, in collaborazione con EIA (European Islamic Association), verifica la conformità di prodotti e servizi ai precetti islamici.

La certificazione della ristorazione biologica - secondo il disciplinare proprietario di Qcertificazioni , condiviso con il M.A.S.A.F. - completa la rosa di servizi nel settore food. Mentre nel campo della cosmesi della detergenza, QCertificazioni opera attraverso il marchio esclusivo AIAB. Anche nel campo della comunicazione, Qcertificazioni offre inoltre servizi di verifica e validazione, con il "Claim Check" in relazione ad asserzioni sui prodotti cosmetici, garantendo trasparenza e fiducia ai consumatori. Valida ancora i calcoli degli indici di naturalità/biologicità secondo la norma ISO 16128, e con la certificazione "Play Sure Doping Free" per prodotti destinati agli sportivi.