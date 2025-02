Bucci urla contro Orlando dopo un attacco del M5S

Genova, 11 feb. (askanews) - "Al centrodestra piace bruciare. Sembra di essere tornati ai periodi più bui della seconda guerra mondiale. Da una parte vogliono bruciare i morti in una secondo forno crematorio nel cimitero di Staglielo, dall'altra vogliono bruciare i rifiuti". Lo ha detto il capogruppo del M5s in Regione Liguria Stefano Giordano, durante la discussione in Consiglio regionale sull'impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti, scatenando la dura reazione della maggioranza e della giunta di centrodestra che ha portato alla sospensione della seduta.

Il presidente Bucci, in particolare, ha attaccato l'ex ministro e consigliere del Pd Andrea Orlando, invitandolo a stigmatizzare la frase pronunciata dal collega dell'opposizione. "È una vergogna - ha sbottato Bucci avvicinandosi ai banchi della minoranza - per Orlando che fa il federatore. Federatore di che cosa? Di mia sorella? Non sai prenderti responsabilità - ha aggiunto rivolgendosi direttamente all'ex ministro - non hai la spina dorsale". A chi dai banchi dell'opposizione gli ha fatto notare che Orlando non avrebbe sentito la frase "incriminata", il governatore ligure ha replicato: "Se non ha sentito cosa ci viene a fare qui? A leggere il telefonino?".

A reagire con rabbia e sdegno è stato anche l'assessore all'Ambiente Giacomo Giampedrone che aveva appena difeso la scelta della Regioni di realizzare l'impianto per la chiusura dei rifiuti in Liguria. "Ha detto una cosa vergognosa", ha gridato Giampedrone. "Dissociatevi subito", ha poi concluso rivolgendosi alla parte dell'aula occupata dalla minoranza di centrosinistra.