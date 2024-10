Kazan, 23 ott. (askanews) - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato tutti i membri del gruppo BRICS ad aiutare per "porre fine alla guerra" a Gaza e in Libano. Le osservazioni di Pezeshkian sono arrivate mentre l'Iran intensificava gli sforzi diplomatici per spingere per un cessate il fuoco in Libano e a Gaza, nonché per trovare modi alternativi per contenere i conflitti.