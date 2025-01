In questa edizione: Slitta entrata in vigore della tregua a Gaza. Idf: colpiti obiettivi terroristici a Gaza. Attesa per il giuramento di Donald Trump. TikTok, entra in vigore il divieto negli Usa. Incidente seggiovia in Spagna, 10 feriti. Serie A, Napoli a +6 dopo la vittoria di ieri.