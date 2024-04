In questa edizione: Operazione Rafah, Gantz: liberare gli ostaggi. Europee, Meloni scende in campo: mi candido. Ita-Lufthansa: verdetto Ue slitta al 13 giugno. Esercito Kiev, situazione al fronte peggiorata. Venezia, Papa ai giovani: siate rivoluzionari. L'Inter in festa per le strade di Milano.