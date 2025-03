In questa edizione: Gb pensa a nuova intelligence senza Usa. Von der Leyen: non escludo sussidi per difesa. Crosetto smentisce piano per l'esercito. Domani in Qatar 2a fase negoziati con Hamas. È morto l'ex superpoliziotto Carmine Gallo. Juventus-Atalanta, lotta per il 3° posto