In questa edizione: Finite le speranze, Giulia trovata morta, Femminicidi, 83 donne uccise nel 2023, Ostaggi, la marcia a Gerusalemme, Israele, von der Leyen in missione in Egitto, Moody's, "Economia italiana tiene bene", Tennis, Sinner batte Medvedev e vola in finale.