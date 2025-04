In questa edizione: Putin annuncia tregua di 2 giorni per Pasqua, Conclusi i colloqui Iran-Usa sul nucleare, "Il Papa vuole essere all'Urbi et orbi", Allerta rossa meteo, Po sorvegliato, Lavoro, 3 regioni italiane tra le peggiori Ue, Serie A, il Napoli punta alla vetta