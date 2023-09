In questa edizione: Marocco: oltre mille morti e 1.200 feriti, Marocco: la Farnesina non ha per ora notizie di italiani feriti, G20: accordo sulla dichiarazione finale del vertice anche sulla guerra in Ucraina, Fitto: "Sul PNRR stiamo lavorando in perfetta sintonia con la task force della Commissione Europea", Riaperto il tunnel del Frejus tra Italia e Francia, Calcio: stasera Macedonia del Nord-Italia.