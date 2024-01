In questa edizione: Israele, dna degli ostaggi in tunnel di Hamas. Raid in Donetsk, "Atto di terrorismo di Kiev". Meloni-Erdogan: cooperazione su migranti. Maignan: "Complice chi non fa nulla". Milano, aggredite all'alba: caccia all'uomo. Calcio, il Frosinone batte il Cagliari.