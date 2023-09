In questa edizione: Strage in Marocco, si scava tra le macerie, Chiude il G20, "trovato compromesso", G20 2024 a Rio, Lula apre a Putin, Accordo Ita-Lufthansa, Ue: nessuna notifica, Estate di sangue sulle strade italiane, Nazionale, per Spalletti esordio in salita.