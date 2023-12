In questa edizione: Manovra, Giorgetti: migliorati tutti i saldi, Tajani: sul Mes Forza Italia coerente, Blinken prepara il ritorno in Medio Oriente, Mosca: export petrolio deviato verso l'Asia, Incendio Malagrotta, indagine per rogo doloso, Il Wall Street Journal bacchetta l'Italia.