In questa edizione: Israele sotto accusa all'Aja per genocidio, Regionali: confronto Meloni, Tajani e Salvini, Abuso d'ufficio, Ue mette in guardia l'Italia, L'inflazione Usa accelera a dicembre, Tiziana Cantone, inchiesta archiviata, Coppa Italia, stasera tocca alla Juve.