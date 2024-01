In questa edizione: Israele, Herzog: "Due stati ma con garanzie". Meloni incontra Bell Gates a Palazzo Chigi. INPS: in 10 mesi 742mila contratti di lavoro. WSJ: Cina mappò covid prima di annunciarlo. Impagnatiello: "Chiedo scusa per disumanità". Supercoppa, stasera la semifinale.