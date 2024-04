In questa edizione: Ucraina, il Cremlino chiude al negoziato, Mosca, Ariston a Gazprom: interviene Tajani, Gaza, Hamas studia controproposta di tregua, Meloni, il Papa per la prima volta al G7, Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto, Serie A, attesa per il big match Juve-Milan