In questa edizione: "Serve scudo commerciale su dazi acciaio". Ultimatum di Trump, Mosca: "Prendiamo nota". Olanda: "2 ministri Israele persone non grate". Papa: "Mondo in guerra, annunciate la pace. West Nile, salgono a 6 le vittime. Mondiali nuoto, azzurri a caccia di medaglie.