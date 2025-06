In questa edizione: "Intervento Usa causerà danni irreparabili". Maturità, Borsellino e Pasolini tra le tracce. Eurostat, inflazione cala all'1,9% a maggio. Giorgetti: al sud 3,4 mln in meno entro 2050. Villa Pamphili, la vita misteriosa di Kaufmann. Mondiale per club, stanotte Al-Ain-Juventus.