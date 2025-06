La Russa riceve Crosetto e i Bersaglieri (dopo contestazioni Magenta)

Roma, 3 giu. (askanews) - "Tutto il Senato è al fianco dei bersaglieri che costituiscono una parte fondamentale delle nostre forze armate, forse la più amata dagli italiani, senza nulla togliere agli altri. Sicuramente non c'è nessuno più amato, ce ne può essere qualcuno alla pari ma nessuno è più amato dei bersaglieri". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricevendo a palazzo Giustiniani il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano e una rappresentanza del Corpo dei Bersaglieri, dopo l'episodio della contestazione, da parte di un gruppo di docenti, nei confronti di un evento che prevedeva la presenza dei militari al liceo Bramante di Magenta, in provincia di Milano.

"Personalmente - ha aggiunto La Russa - ho sentito il dovere e il piacere di avere lei, con alcuni rappresentanti che ieri (2 giugno) hanno sfilato, qui, insieme al ministro, per confermare il nostro amore per la patria ma quindi anche per chi come voi ha avuto un ruolo di rilievo nella nostra storia. Specie a Roma, credo che nessuno possa trascurare quello che hanno fatto i bersaglieri".

"A nome delle Forze armate e della Difesa - ha replicato Crosetto - la ringrazio di questo invito e per la vicinanza che lei dimostra sempre nei confronti di tutte le Forze armate e che ha dimostrato in questo caso nei confronti dei bersaglieri, dopo quello spiacevole incidente, chiamiamolo così, di Milano; dove alcuni professori non si sono resi conto che impedendo ai bersaglieri di entrare hanno impedito alla Repubblica italiana, di essere presente, allo Stato italiano di parlare con gli alunni. Questa è una cosa gravissima".