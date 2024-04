Bravo! di Maestri d'Arte, la guida educativa per genitori e bimbi

Roma, 10 apr. (askanews) - Disponibile dall'11 aprile gratis su tutti gli App Store, Bravo! di Maestri d'Arte, nuova guida educativa interattiva in cui il bambino è protagonista del suo apprendimento, non semplice spettatore passivo. Uno strumento prezioso per imparare, fondato sul principio educativo che pone al centro l'Arte, la condizione originaria di ciascuno in cui si crea, inventa e innova, assecondando la naturale propensione artistica e creativa così potente nell'infanzia. Ideata e diffusa dalla "Fondazione Culturale PENSARE oltre" il cui presidente Elisabetta Armiato, già étoile del Teatro alla Scala, la Guida Bravo! di Maestri d'Arte nasce per ispirare e motivare i bambini, dando al contempo un supporto efficace alle famiglie.

"Bravo! di Maestri d'Arte è la guida educativa, interattiva, gratuita, fatta per genitori e bimbi per imparare i fondamenti di lettura, scrittura e calcolo attraverso le arti, aiutando genitori e bimbi a un apprendimento da protagonisti - spiega Elisabetta Armiato, presidente della Fondazione PENSARE Oltre -. Ci siamo ispirati alle botteghe d'arte dove i piccoli apprendisti, come Michelangelo, pestavano le polveri per fare i colori mentre i grandi maestri d'arte di fianco a loro dipingevano o creavano i grandi capolavori".