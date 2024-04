Brand Usa: ecco gli Stati Uniti come viaggio davvero per tutti

Milano, 22 apr. (askanews) - Lo spettacolo della bioluminescenza in Porto Rico e il rum di San Juan. Le crociere verso l'Alaska da Seattle e il Pike Place Market. Gli sport invernali nello Utah e la natura mozzafiato dei parchi nazionali. I musei dello Smitsonian e i famosi festival di Washington DC. Tutte mete favolose negli Usa, in Stati che hanno in comune la capacità di accogliere davvero tutti. Ovvero l'accessibilità.

Se ne è parlato in un evento Brand Usa in un tempio dell'inclusione in Italia: PizzAut, pizzeria interamente gestita da ragazzi autistici. Alla presenza di Amanda Davis, senior manager of global trade development di Brand USA per Regno Unito, Europa e India, hanno presentato le quattro mete Francisco Blanch per Discover Puerto Rico, Rachel Bremer per Utah Office of Tourism, Letizia Sirtori per Destination DC e Liz Johnson per Visit Seattle.

Come ha fatto notare Blanch a Porto Rico tutti sono felici di conoscerti, non importa chi tu sia e come tu sia: non è un caso che Sofìa Jirau, la prima modella di Victoria's Secret con sindrome di Down venga proprio da là.

Letizia Sirtori, Director Global Tourism Development per Destination DC:

"Anche i nostri aeroporti offrono un servizio dove regalano una margherita, una spilletta a forma di margherita, che segnala che questa persona potrebbe chiedere una mano in qualsiasi momento e in questo modo possono indirizzarla nel luogo giusto per ottenere il supporto che necessita".

E ancora lo Utah con le sue bellezze naturali estremamente accessibili e Seattle con la sua fitta rete di programmi e servizi. Tutte mete accoglienti, inclusive e capaci di rendere la disabilità un valore aggiunto.