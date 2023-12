Brad Pitt fa 60 anni e non si ferma: nuova compagna e progetti

Roma, 18 dic. (askanews) - Anche Brad Pitt invecchia, almeno all'anagrafe. Il 18 dicembre il divo di Hollywood compie 60 anni, ma la stampa internazionale lo continua a celebrare come uno degli attori più affascinanti di sempre. Era il 1995 quando apparve per la prima volta sulla copertina della rivista People come "l'uomo più sexy del mondo", titolo che ha riconquistato nel 2000. Da allora, ne ha fatta di strada e di film e ora festeggia con la nuova compagna Ines de Ramon, designer di gioielli.

Da "Thelma e Louise" a "Seven", da "Vi presento Joe Black" a "Fight Club", dalla saga di "Ocean's Eleven" a "Troy", film d'azione, spy story, tra dramma e vena sarcastica con "Bastardi senza gloria" di Quentin Tarantino, che lo ha ridiretto ironicamente in "C'era una volta a... Hollywood" che gli è valso anche un Oscar. Fino al più recente "Bullet Train" in cui combatte come un ragazzino e si diverte. Manda ancora in delirio folle e fan: a Venezia nel 2022, arrivato in veste di produttore, ha fatto parlare per giorni solo di lui.

Due ex mogli bellissime, Jennifer Aniston, con cui in molti sperano ancora un ritorno di fiamma, e Angelina Jolie, da cui si è separato, non senza polemiche. Sei figli, di cui tre adottivi, attivista e socialmente impegnato. Ma, soprattutto, ancora richiestissimo per film e serie tv. Un sessantenne sulla cresta dell'onda che non si ferma. Lo vedremo presto nei panni di un pilota di Formula 1.