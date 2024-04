Borrell (Ue) a G7 Capri: "Siamo sull'orlo guerra in Medio Oriente"

Roma, 18 apr. (askanews) - Josep Borrell, capo della diplomazia dell'Unione Europea, nel corso di una conferenza stampa a Capri, dove è in corso la riunione del G7 dei ministri degli Esteri, ha avvertito che siamo "sull'orlo di una guerra in Medio Oriente che sconvolgerà il mondo".

"Non voglio esagerare, ma siamo sull'orlo di una guerra, di una guerra regionale, in Medio Oriente che invierà delle onde d'urto nel resto del mondo e in particolare in Europa".

"Dobbiamo difendere Israele con forza e abbiamo la prova che stiamo difendendo Israele perché i missili e i droni lanciati dall'Iran sono stati abbattuti grazie alle capacità militari di Stati Uniti, Francia e Regno Unito".