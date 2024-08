Borrell: propongo ai paesi membri sanzioni ad alcuni ministri Israele

Bruxelles, 29 ago. (askanews) - Il capo della politica estera dell'Ue Josep Borrell ha annunciato di aver avviato la procedura per chiedere agli Stati membri se vogliono imporre sanzioni ad "alcuni ministri israeliani".

" Ho avviato le procedure per chiedere agli Stati membri se vogliono considerare opportuno includere nella nostra lista di sanzioni alcuni ministri israeliani che hanno lanciato messaggi di odio messaggi d'odio inaccettabili contro i palestinesi, proponendo cose che vanno chiaramente contro il diritto internazionale e un'istigazione a commettere crimini di guerra - ha detto ai giornalisti prima di un incontro con i ministri degli Esteri dell'UE a Bruxelles - e credo che l'Unione Europea non debba avere tabù per usare la nostra cassetta degli attrezzi per far rispettare il diritto umanitario. Ma non è una mia decisione, ho solo il potere di proporlo".