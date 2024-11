Borrell: decisione Cpi "non politica, va rispettata e attuata"

Milano, 21 nov. (askanews) - La decisione della Corte penale internazionale (Cpi) di spiccare mandati di arresto contro il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant, per crimini di guerra e contro l'umanità "non è una decisione politica" e "deve essere rispettata e attuata". Lo ha detto il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell, durante la conferenza stampa tenuta ad Amman con il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi.

"Quindi prendo atto della decisione della Corte penale internazionale di emettere mandati di arresto contro il premier Netanyahu, l'ex ministro della Difesa Gallant e il leader di Hamas Deif - ha aggiunto - questa decisione è una decisione vincolante e tutti gli stati membri della Corte, che includono tutti i membri dell'Unione Europea, sono tenuti ad attuare questa decisione della corte".