Borrell al G7: diamo i Patriot a Kiev, non possiamo contare solo sugli Usa

Capri (Na), 18 apr. (askanews) - "Dobbiamo sostenere l'Ucraina più velocemente e meglio offrendo loro una copertura aerea". Lo ha detto oggi l'alto rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell a Capri, prima dell'inizio della ministeriale Esteri del G7 sotto presidenza italiana. "Dobbiamo fornire i Patriot" a Kiev, "abbiamo i sistemi antimissile", "non possono rimanere nei depositi", ha spiegato. "I combattimenti proseguono" e gli ucraini "continuano a difendersi, ma devono essere riforniti di armi", ha insistito Borrell. "Non possiamo contare solo sugli Stati Uniti" e "anche l'Europa deve assumersi le sue responsabilità".