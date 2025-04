Borgonzoni: 70 anni di David, cinema italiano ha ritrovato splendore

Roma, 7 apr. (askanews) -"Il cinema italiano sta benissimo, ha ritrovato un grande splendore, basta vedere le pellicole che negli ultimi due anni hanno conquistato a livello internazionale pubblico e tanti riconoscimenti". Così la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, a margine della presentazione dei 70esimi David di Donatello a Cinecittà.

"Sono importanti questi 70 anni dei David perché è un momento in cui sì, il cinema si premia, ma si racconta anche ed è un modo per attirare le nuove generazioni in sala o chi ad esempio in sala non va da tanto tempo, proprio per questo noi rimetteremo in piedi anche quest'estate 'Cinema Revolution' che è quel momento dell'anno dove un tempo si diceva che nessuno d'estate va al cinema, noi abbiamo iniziato nel 2019, poi c'è stata in mezzo la pandemia, abbiamo ricominciato appena le sale hanno riaperto con dei risultati incredibili. Quest'anno sarà dal 13 di giugno al 20 di settembre, i cinque giorni prima e i cinque giorni dopo ci sarà anche il momento in cui c'è 'Cinema in festa' e si potrà andare in sala a 3 euro e 50, il resto lo metterà il Ministero" ha aggiunto Borgonzoni.