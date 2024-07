Borchia (Lega): "Patrioti per l'Europa chiedono nuova governance Ue"

Roma, 8 lug. (askanews) - "Terzo gruppo per dimensione al Parlamento europeo, 84 deputati provenienti da 12 Paesi, un progetto già premiato dagli elettori che adesso sta riscuotendo interesse da tante forze politiche in tutta Europa. Quello dei Patrioti (per l'Europa, ndr) è un progetto che si prefissa di avere una commissione europea alternativa, una governance dell'Ue che vada a dare qualcosa di diverso, qualcosa che i cittadini europei stanno chiedendo e soprattutto che si ponga come alternativa a una commissione europea che i risultati fino ad adesso non li ha portati": lo ha detto Paolo Borchia, capo delegazione Lega all'Europarlamento.