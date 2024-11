Bonelli in aula alla Camera canta "Il ragazzo della via Gluck"

Roma, 21 nov. (askanews) - Intermezzo musicale per il deputato di AVS Angelo Bonelli, che intervenendo in aula alla Camera sulle "Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica" accenna l'attacco del "Ragazzo della via Gluck" ("là dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà..."), "una grande canzone di Adriano Celentano che raccontava la speculazione edilizia nelle nostre città" spiega Bonelli.

A presiedere la seduta Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, che lo interrompe: "la prego di non cantare... non mi metta in difficoltà, su. Per fortuna è intonato". "Non tanto, un mezzo tono l'ho sbagliato e chiedo scusa ai musicisti" replica Bonelli parlando poi di "una norma che di fatto stravolge le città".