Bollette, Gusmeroli(Lega): tutele graduali un'opportunità per tutti

Roma, 11 mar. (askanews) - Le nuove bollette con il sistema delle tutele graduali sono un'opportunità di risparmio per tutti, anche per chi è già sul mercato libero. Lo ha spiegato il presidente della Commissione Attività Produttive, Alberto Gusmeroli(Lega) nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

"Abbiamo fatto questa conferenza stampa per dare massima visibilità, coinvolgendo anche le associazioni dei consumatori, perché i valori delle aste sono stati molto contenuti e favorevoli per i consumatori" ha detto "Quindi non vi è solo la possibilità per chi attualmente è nel mercato tutelato di confluire dal primo di luglio nel mercato a tutele graduali, quindi usufruendo dello sconto del prezzo dalle aste, ma anche chi è nel mercato libero, valutata la convenienza o meno, può tornare nel mercato tutelato entro il 30 giugno per poi confluire nel mercato a tutele graduali".

"Questa è un'opportunità che abbiamo chiesto sia ad Arera sia al ministro Pichetto Fratin che alle associazioni dei consumatori di diffondere il più possibile - ha aggiunto - perché un consumatore informato fa la scelta giusta ed in questo caso ha la possibilità, i consumatori e quindi milioni di famiglie, di poter risparmiare soldi".