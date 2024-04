Boccia (Pd): ci faremo sentire contro dl Pnrr e Def invisibile

Roma, 23 apr. (askanews) - Il Pd contesta "fortemente" sia il decreto Pnrr che il Def e annuncia battaglia in aula. Lo ha detto il capogruppo al Senato Francesco Boccia, al termine di una conferenza stampa. "Ci apprestiamo a votare due provvedimenti che contestiamo fortemente: il Pnrr - che ha all'interno misure che non c'entrano nulla col Pnrr - e il Def che è trasparente, invisibile".

Insomma, "denunciamo l'insofferenza verso le regole, i controlli", nei provvedimenti "non c'è nulla su sanità, scuola, lavoro. Per il governo la ricetta per risolvere i problemi degli italiani passa attraverso l'autonomia - che spacca l'Italia - e il premierato. Denunciamo tutto questo con forza e in aula ci faremo sentire".