Blitz anti camorra a Napoli: 60 arresti

Milano, 3 ott. (askanews) - Maxi blitz anti-camorra a Napoli. Circa 350 operatori della Polizia sono entrati in azione per dare esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sessanta persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al furto, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio, possesso ingiustificato di armi e ordigni esplosivi, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, furto e ricettazione.