Blinken: una Nato più forte è garanzia contro la guerra

Roma, 3 dic. (askanews) - "Il motivo per cui l'alleanza è più forte che mai è perché sappiamo tutti che è la migliore garanzia contro la guerra, il miglior mezzo per prevenire i conflitti, il miglior mezzo per garantire la nostra sicurezza collettiva". Lo ha dichiarato il segretario di stato americano, Antony Blinken, da Bruxelles per quello che probabilmente sarà l'ultimo incontro ad alto livello della Nato prima che l'amministrazione Biden lasci l'incarico il mese prossimo.

