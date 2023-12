Blinken: insieme presidenza G7 Italia per Ucraina e soluzione in M.O.

Roma, 18 dic. (askanews) - "Con la presidenza italiana del G7 lavoreremo insieme a un'agenda di impegni concreti che porteranno beneficio a livello internazionale. Insieme continueremo a sostenere l'Ucraina, per difendersi dalla guerra di aggressione russa, per assicurarci che l'Ucraina abbia ciò che le occorre per rialzarsi militarmente, economicamente e democraticamente. E' quanto spiegato dal segretario di Stato americano, Antony Blinken, in un messaggio video inviato al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e ai partecipanti alla XVI Conferenza degli ambasciatori, in corso alla Farnesina.

Durante l'anno di presidenza italiana del G7, "continueremo a lavorare a una soluzione del conflitto in Medio Oriente, dove l'Italia ha difeso con forza il diritto di Israele all'autodifesa, affinché gli attacchi del 7 ottobre non si ripetano mai più, ed ha fornito aiuti umanitari fondamentali per salvare vite ai civili palestinesi di Gaza, oltre ad aver sostenuto il percorso verso una pace duratura".