Roma, 3 nov. (askanews) - Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato il presidente israeliano Isaac Herzog durante la sua seconda visita in Israele dall'inizio della guerra contro Hamas. "Israele ha non solo il diritto ma anche l'obbligo di difendersi - ha detto Blinken - per assicurarsi che questo 7 ottobre non si ripeta mai più".