Blinken in Giordania per la conferenza per gli aiuti ai palestinesi

Roma, 11 giu. (askanews) - Il Segretario di Stato americano Antony Blinken, durante il suo nuovo viaggio in Medio Oriente per promuovere un piano di cessate il fuoco a Gaza, da Tel Aviv è volato in Giordania, a Sweimeh, per partecipare alla conferenza internazionale volta a raccogliere fondi per gli aiuti umanitari per i palestinesi della Striscia di Gaza.

A margine del summit Blinken ha incontrato il primo ministro palestinese Mohammad Mustafa.

La conferenza è organizzata congiuntamente dalle Nazioni Unite, dalla Giordania e dall'Egitto. Vi partecipano anche il presidente palestinese Abu Mazen e il capo umanitario dell'Onu Martin Griffiths. Il vertice sulle rive del Mar Rosso mira a "definire le modalità per migliorare la risposta della comunità internazionale alla catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza", secondo quando comunicato dal Palazzo reale giordano.